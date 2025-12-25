Школьника, изнасиловавшего 6-летнюю девочку, приговорили к 10 годам лишения свободы

В Туркестане суд приговорил ученика 8 класса к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании 6-летней девочки.

Свою вину подросток признал частично. Ему назначили тюремный срок, который он будет отбывать в учреждении для содержания несовершеннолетних, пока не достигнет 18-ти лет. По данным суда, трагедия произошла 7 июля. Школьник встретил свою жертву на улице, разговорился с ней, увел в безлюдное место, а затем надругался.

«Прокурор попросил назначить подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы, подсудимый частично признал предъявленное обвинение и просил назначить более мягкое наказание. Законный представитель потерпевшего просил назначить подсудимому строгое наказание и взыскать с него 20 миллионов тенге в счёт возмещения морального вреда», — сообщили в пресс-службе суда Туркестанской области.

Но суд решил, что в качестве морального вреда потерпевшей стороне будет взыскано 8 миллионов тенге. При назначении наказания судья учел, что подсудимый на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия.