Апелляционный суд ужесточил приговор школьнику по делу об убийстве

Шымкентский городской суд, при слушании апелляции, изменил приговор в отношении школьника, обвиненного в убийстве Дианы Онгарбаевой.

17-летний молодой человек признан виновным по статьям «Убийство» и «Кража», ему увеличили срок наказания на один год — до 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

Компенсация за моральный ущерб выросла до 20 миллионов тенге.

Мать погибшей не согласна с решением апелляционной коллегии, она считает его слишком мягким.

Потерпевшая сторона требует пожизненного заключения для осуждённого и 100 миллионов тенге моральной компенсации.

Теперь они намерены обратиться в Верховный суд.

Напомним, трагедия произошла в июле 2025 года. Женщина, отправившаяся на уборку дома, пропала, а позже её тело было обнаружено возле мусорных контейнеров. У погибшей остались двое детей.