Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в вымогательстве полумиллиона тенге.

В дежурную часть УП г. Туркестан с заявлением о факте вымогательства обратился житель областного центра. Как рассказал молодой человек, в одной из гостиниц неизвестная, предлагающая услуги массажа, вымогала у него крупную сумму денег. Под выдуманным предлогом, женщина потребовала у потерпевшего 500 тысяч тенге. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «вымогательство».

Спустя сутки оперативники УП г. Туркестан задержали подозреваемую с «поличным» при получении денег. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли с места происшествия 200 тысяч тенге. Подозреваемой оказалась жительница Туркестана, которую доставили в городское управление полиции.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Молодая женщина находится под подпиской о невыезде. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными, чтобы не попадаться на уловки разного рода злоумышленников.

Также не стоит проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым людям. В случае, если Вы стали жертвой или очевидцем вымогательства или мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.