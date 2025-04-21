Блогера в Шымкенте задержали за вымогательство 1,2 млн тенге

В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве у педагога.

По заявлению представителя одной из общеобразовательных школ сотрудники департамента полиции города задержали гражданина С., подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег.

По предварительным данным, мужчина, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от её публикации.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Полиция предупреждает: любые попытки давления, шантажа и вымогательства — независимо от статуса и платформы, через которую они совершаются, — являются уголовно наказуемыми деяниями. Призываем граждан не поддаваться на угрозы и незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.