Красивое знакомство — ловушка: в Шымкенте задержали банду вымогателей

Группа вымогателей ликвидировали в Шымкенте. В состав преступной группы входили двое девушек и трое молодых людей.

С заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой нападения: его избили и отобрали 800 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что злоумышленники действовали по заранее спланированной схеме. По информации полицейских, девушки через социальные сети знакомились с мужчинами, вызывали доверие и приглашали на встречи в арендованные квартиры.

В разгар встречи в помещение врывались их сообщники, представлявшиеся родственниками, братьями или даже сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом «разобраться» они избивали потерпевших и вымогали у них крупные суммы денег.

Бакытжан Адилбеков, заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП г. Шымкента: «По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все пятеро подозреваемых задержаны и водворены под стражу. В ходе изучения содержимого мобильных устройств фигурантов выявлены дополнительные эпизоды аналогичных преступлений. Полиция продолжает оперативные мероприятия по установлению других потерпевших и полному документированию противоправной деятельности».