Видео, угрозы и шантаж. В Шымкенте мужчина требовал 20 млн тенге у владельца кафе

В Шымкенте полиция пресекла попытку вымогательства крупной суммы денег у местного предпринимателя.

По данным правоохранительных органов, мужчина регулярно приходил в одно из заведений общественного питания, снимал происходящее на видео, а затем начал оказывать давление на владельца бизнеса.

Он угрожал «устроить проверки» со стороны разных контролирующих органов и добиться закрытия заведения, ссылаясь на якобы обнаруженные нарушения.

Используя шантаж и запугивание, злоумышленник потребовал у предпринимателя 20 миллионов тенге. Однако довести задуманное до конца ему не удалось — в ходе оперативных мероприятий подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

В полиции подчеркнули: никто не вправе требовать деньги, прикрываясь угрозами проверок, распространением информации или давлением на бизнес. В подобных ситуациях необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.