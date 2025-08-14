Блогера поймали с поличным на вымогательстве в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские задержали блогера, подозреваемого в вымогательстве денег у местного предпринимателя, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Туркестанской области выявили факт вымогательства.

Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов США, а затем потребовал еще 4 млн тенге.

Сотрудники УБОП задержали блогера при получении взятки в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов США. Сейчас проводится расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полиция продолжает искать все детали произошедшего.

Издание Qaz365.kz сообщает, что задержанный по подозрению в вымогательстве мужчина — блогер из Шымкента, бывший член городского общественного совета.