Аптеки, магазины, бизнес — центры и другие объекты предпринимательства на пересечении проспекта Байдибек-би и улицы Аргынбекова после строительства новой развязки могут остаться без парковочных мест.

А значит, бизнес понесет убытки. После ознакомления с проектом строительства новой развязки бизнесмены выразили недовольство. По мнению предпринимателей, при проектировании дорожной развязки, заказчик и подрядчик не учли места заезда-выезда и места парковок у объектов бизнеса расположенных вдоль автодорог.

«Вы должны были нас позвать и утвердить план вместе с нами. Мы бы пришли к одному решению. Мы не довольны что нас не уведомили, что будет развязка. Сколько мы вложили в развитие нашего бизнеса. Теперь вот так вот получилось. Просто поставили перед фактом. Город должен развиваться, да мы согласны, мы это понимаем. Но что делать нам, предпринимателям? Мы же не специально строили там. К примеру, клиника открылась всего год назад», — возмутился Максат Орманбек, местный предприниматель.

Внести изменения в проект новой развязки предприниматели просили еще в августе. Тогда под «красную линию» попадало 61 объектов бизнеса. Часть из них была построена после утвержденного генерального плана Шымкента. Кто дал разрешение на строительство и понесут ли наказание виновные?

Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента: «В 2016 году была произведена корректировка генерального плана, были общественные слушания. Тогда ещё в 2016 году было принято решение, что здесь будет построена развязка. Конечно, любое строительство вызывает какие-то неудобства любому человеку. Даже если у себя в квартире делаешь ремонт, ты чувствуешь временные неудобства. Но мы должны думать о городе в котором живёт 1 млн 100 тысяч население. И должны делать условия для миллиона сто тысяч населения в первую очередь».

На встрече предприниматели озвучили свои предложения, которые помогут бизнесу нормально функционировать.

Мухит Асанов, директор корпорации «Асем»: «Мы сегодня предложение свое сказали. В данный момент идёт обсуждение. В любом случае, даже если нам дадут вот эти три метра, оно нам не хватит. Сейчас у нас парковочная зона на 60 машин, и то перегрузом стоит. Это многопрофильная клиника, туда приезжает очень много пациентов и 140 человек у нас работает и половина из них, они за рулём».

Заместитель городского главы заверил, что все пожелания предпринимателей, чьи объекты расположены вдоль развязки, будут учтены. Чтобы не лишать бизнесменов парковок, на Байдибек би решено построить современную автостоянку, сократить ширину тротуаров и велосипедных дорожек.

Максут Исахов, заместитель акима г. Шымкента: «Но вы сейчас же слышали, мы всё максимально сделали. Сегодня ещё предложения поступили, вроде нашли оптимальный выход. Будем увеличивать конечно количество парковочных мест. Но при этом вы сами видели, да? Мы будем односторонние где-то проезды делать. Вопрос по велодорожке будет решаться, будем принимать решения. А то, что проект сзади, нам придется пойти на дополнительные расходы чтобы сделать вот этот второй проект чтобы обеспечить дополнительный заезд и дополнительные парковочные места».

Для строительства развязки Аргынбекова — Байдибек би для госнужд предусмотрено изъять 61 участок. Здесь будут построена 4-х и 6-ти полосная дорога, шириной 80 метров. На обочине планировалось построить полутораметровые пешеходные дорожки и метровую велодорожку. После жалоб предпринимателей проект будет пересмотрен. Срок полного завершения строительных работ запланирован на конец 2023 года.