Петицию с требованием оставить НДС 12% запустили предприниматели

Оставить прежнюю ставку НДС и дать бизнесу подготовиться к ее повышению. Бизнес-сообщество Казахстана запустило онлайн-петицию с призывом к министерству национальной экономики ввести мораторий на повышение НДС.

Предприниматели предлагают сохранить текущую ставку в 12% и проводить повышение поэтапно, начиная с 2028 года, а также оставить принцип дифференцированного налогообложения.

«1) сохранить ставку налога на добавленную стоимость 12% до 2028 г., вместо 16% в 2026 г.;

2) увеличить порог перехода на НДС до 150 млн тенге, вместо снижения до 15 млн;

3) сохранить применение специального налогового режима к операциям между бизнесами, а не исключать;

4) а также сохранить для СНР 364 видов ОКЭД, вместо предлагаемых – 40», — пишут авторы петиции.

Авторы петиции уверены, что увеличение налоговой нагрузки приведёт к росту цен и массовому недовольству. С ними согласен предприниматель Асхат Нурлыбаев, который также планирует подписать петицию. Он отмечает, что во многих странах налоговую систему упрощают, а не усложняют, а повышение НДС вкупе со снижением порога перехода негативно отразится на конечной стоимости товаров и услуг не в пользу потребителей.

«Страдать будет народ, все идет к подорожанию, итак у нас народ не такой уж платежеспособный. Нужно все упрощать и для бизнеса, и для народа, мы должны прийти к тому, чтобы и государство получало от налогов нормальную сумму но и бизнесу чтобы было легко и народу не дорого. Просто взять и поднять процент НДС это неправильно я считаю», — говорит предприниматель Асхат Нурлыбаев.

Эксперты с сожалением отмечают, что, исходя из опыта предыдущих петиций, например, обращения о возврате к прежнему часовому поясу, власти редко прислушиваются к мнению граждан. По словам налогового эксперта Дмитрия Казанцева, решение о повышении НДС, судя по всему, уже принято, и «обжалованию не подлежит».

«Я думаю, что останется ставка 16%, которую они уже вслух озвучили. Это будет базовой ставкой для всех, на определенные виды деятельности сделают ставку 10%. Но это виды деятельности те, которые раньше вообще были освобождены от НДС. Что касается порога, то по мне так этот вопрос уже тоже решен, потому что их задача добавить 300-400 тысяч новых налогоплательщиков кто будет платить НДС», — говорит эксперт по налогам Дмитрий Казанцев.

Эксперт прогнозирует, что после принятия нового налогового кодекса цены вырастут примерно на 30%, не считая курсовой инфляции. Окончательное решение по ставке НДС ожидается уже на этой неделе, и рост цен может начаться сразу после его объявления. Если процент повысят, а порог снизят, эксперты ожидают остановку ряда предприятий, а также рост социального напряжения из-за сокращения доходов и потери рабочих мест.

Сейчас петиция набрала необходимые 50 голосов и проходит стадию модерации, после чего будет запущена для голосования. Согласно правилам портала E-Petition.kz, чтобы правительство рассмотрело обращение и вынесло решение, петиция должна собрать минимум 50 тысяч подписей.