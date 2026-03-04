1,2 миллиона предпринимателей выбрали упрощенную декларацию

На седьмом заседании проектного офиса по внедрению налогового кодекса под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серик Жумангарин были озвучены итоги выбора налоговых режимов.

Как напомнили участникам встречи, бизнесу необходимо было определиться с форматом налогообложения до 1 марта текущего года.

По данным министерство финансов Республики Казахстан, специальный режим для самозанятых выбрали 346 тысяч человек.

Из них 265 тысяч — это граждане, которые ранее работали неформально и впервые вышли в легальное поле.

В рамках налоговой реформы одной из ключевых задач стало «обеление» рынка труда и создание простых, понятных и доступных условий для официальной деятельности.

Введение отдельного режима для самозанятых, предусматривающего освобождение доходов от налогообложения и отсутствие обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, позволило вовлечь в правовое поле значительное число ранее неоформленных работников.

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации предпочли 1,2 миллиона предпринимателей.

Таким образом, итоги выбора налоговых режимов свидетельствуют о высокой вовлеченности бизнеса в обновлённую систему налогообложения и постепенной легализации предпринимательской деятельности.