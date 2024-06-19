Visa совместно с Halyk запустили инициативу, направленную на поддержку женщин-предпринимательниц в Шымкенте

Поддержать женщин в бизнесе и помочь им масштабироваться — именно такая цель у глобальной инициативы She’s Next, созданной международной платежной компанией Visa в партнерстве с Halyk.

В этом году инициативу поддержала Национальная ассоциация женщин-предпринимателей Казахстана (ASMAR) и Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Фокус третьей волны She’s Next, Empowered by Visa на этот раз сосредоточен на помощи предпринимательницам из различных уголков страны.

«Мы специально выбрали большие города, где активно женское предпринимательство. Отличие третьей волны в том, что у нас будет два направления: женщины, у которых уже есть бизнес, и женщины, которые только собираются его открыть. Авторы бизнес-проектов с наибольшим количеством голосов в категориях «Начинающий бизнес» и «Действующий бизнес» получат гранты в размере 3 млн тенге в номинации «Народный выбор». Все участницы, которые прошли отбор в финал и открытое голосование, будут приглашены на страновой финал в Алматы — She’s Next Pitch Day, в рамках которого пройдет защита 12 проектов в двух категориях перед жюри, а также награждение победительниц. В каждой категории победительница получит 7 млн тенге. По итогу двух волн через инициативу прошли около 10 000 участниц», — говорит Салтанат Марат, менеджер по развитию бизнеса Visa в Казахстане и Туркменистане.

Инициативу поддерживает и Halyk. Специалисты банка говорят, что женское предпринимательство отличается от мужского, своей ответственностью и педантичностью.

«Это уже наша третья волна, и я вижу очень хороший эффект от этих встреч, потому что женщины-предпринимательницы понимают, что их поддерживает государство, компания Visa и, конечно же, Halyk. И сегодня более 100 женщин откликнулись и прошли регистрацию на мероприятие She’s Next Day. Мы видим огромный интерес к этой встрече, и уверены, что то, о чем мы сегодня говорили, будет полезно всем присутствующим», — говорит директор шымкентского городского филиала Halyk Гульнара Ратаева.

Гульнара Ратаева отметила, что Шымкент входит в тройку лидеров среди регионов по количеству женщин-предпринимательниц. Карима Уразбаева одна из них. Бизнесвумен удалось превратить хобби в масштабный международный бизнес. Она считает, что программа She’s Next действительно поможет прекрасной половине Шымкента реализовать свои мечты и цели.

«Шымкент –это город скорости. Методы ведения бизнеса здесь сильно отличаются от методов Алматы или Астаны. Здесь большой нетворкинга и все друг друга знают.

Поэтому мой совет всем предпринимательницам – это оставаться всегда собой и ничего не бояться, ошибки –это наш успех, это наш опыт и этим надо гордиться», — отмечает Карима Уразбаева, владелица премиального салона штор «Ажур».

Предпринимательница Маржан Отеген считает, что зачастую предрассудки в обществе мешают женщинам реализовать себя полноценно. Поэтому женщинам очень важно держаться друг за друга, а инициатива She’s Next им в этом поможет.

«She’s Next лидирует по количеству заявок в Казахстане. Наши женщины, несмотря на все жаждут оказаться в бизнес среде. Здесь можно найти единомышленников, спонсоров, инвесторов и коллег «по цеху». В рамках инициативы участницам проекта предоставят доступ к вебинарам от ведущих экспертов рынка, которые поделятся ценной информацией ведения бизнеса», — говорит Маржан Отеген, предпринимательница, основательница сети авторских пекарен «Маржан Отеген», блогер.

Участие в инициативе открыто для всех предпринимательниц, уже владеющих своим бизнесом, а также для тех, кто только задумывает его открыть. Заявки принимаются на официальном сайте инициативы She’s Next.

Зарегистрировавшиеся участницы получат доступ к бесплатным образовательным вебинарам по финансовой грамотности, основам бизнеса и составлению бизнес-плана, а также тестам для проверки знаний, полученных на онлайн-лекциях.

После успешного прохождения тестов необходимо подготовить бизнес-план, который оценят эксперты. 12 лучших проектов будут представлены на открытое голосование казахстанцев на платформе She’s Next. Авторы проектов, набравшие наибольшее количество голосов в категориях «Начинающий бизнес» и «Действующий бизнес», получат гранты в размере 3 млн тенге в номинации «Народный выбор».

Все участницы, прошедшие в финал и участвующие в открытом голосовании, будут приглашены на национальный финал в Алматы — She’s Next Pitch Day, где пройдет презентация 12 проектов в двух категориях перед жюри и награждение победительниц. Победительница в каждой категории получит 7 млн тенге.