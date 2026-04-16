В Шымкенте прошла встреча предпринимателей Казахстана и Кыргызстана. Обсуждались вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.

В палате предпринимателей Шымкента собрались делегаты из Кыргызстана: чиновники и бизнесмены. Главная тема обсуждений- как вывести взаимовыгодное сотрудничество на новый уровень.

За прошлый год товарооборот между странами достиг 2,2 миллиарда долларов. В Шымкенте уже работают 23 компании с кыргызским капиталом. Основную долю экспорта из Шымкента в Кыргызстан составили мука, цемент, изделия из пластмассы — все это на 70 млн долларов США.

Темирлан Сайлаубай, менеджер Центра привлечения инвестиций «Shymkent Invest»: «Город занимает лидирующие позиции в фармацевтике, текстильной и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в производстве муки и макаронных изделий. Сегодня действуют 7 производственных площадок общей площадью 1276 гектаров. Реализовано 318 проектов на сумму 337 миллиардов тенге, создано более 11 тысяч рабочих мест».

Отдельно на встрече говорили о развитии производственной кооперации между странами. Речь шла о том, как объединять предприятия, усиливать переработку и повышать качество продукции

Сымбат Аттокурова, член координационного совета ассоциации предпринимателей Ат-Баши: «Мы разработали специальную концепцию. Она предусматривает разделение на семь кластеров. Основная идея заключается в том, чтобы развивать производство, распределив его по этим семи направлениям. Первое направление это мясная отрасль. Далее — птицеводство, рыбное хозяйство, а также другие сферы, включая туризм. В рамках этой работы мы планируем объединить местных производителей, наладить переработку продукции и выстроить систему сотрудничества».

На встрече, так же была затронута тема защиты прав инвесторов. Ей было уделено особое внимание.

Сабира Адамбекова, директор палаты предпринимателей г. Шымкента: «Мы взаимодействуем со всеми органами, в том числе с правоохранительными структурами, в рамках защиты прав предпринимателей. Работает антикоррупционная служба. У нас есть департамент государственной службы, а также комитет национальной безопасности, к которому перешли вопросы антикоррупционной деятельности».

Итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве.