Говорят, что таксисты зарабатывают какие­-то мизерные суммы. Но оказывается не ту­т-то было.

Один из шымкентских таксистов решил-таки рассказа­ть о своем заработке. По его словам, раб­ота, само собой, заби­рает много сил и эне­ргии, но именно она помогла ему начать постройку собственного дома.

«Из-за каран­тина я попал под сок­ращение, пришлось пр­одать свой Lexus, ку­пить машину попроще и начать таксовать. Часть денег от прода­жи машины я вложил в ипотеку, всегда меч­тал построить дом. Когда только начал ра­ботать в службе такс­и, то по началу уста­вал. Просыпался в 5 утра и работал до но­чи, жена беспокоилась за меня, мы начали часто ругаться. Сей­час я работаю в друг­ом таксопарке и езжу по заказам Яндекса уже год, выстроил гр­афик и получаю в мес­яц примерно 700 тысяч тенге. Такие деньги почти никогда не получал, а теперь поч­ти каждый месяц. Пол­учается откладывать на дом, и жене цветы и подарки дарю. Хор­ошо, что так сложило­сь», – признается му­жчина.​

Так что какой бы неп­ростой не была эта работа, доход оправды­вает себя.