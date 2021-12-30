Говорят, что таксисты зарабатывают какие-то мизерные суммы. Но оказывается не тут-то было.
Один из шымкентских таксистов решил-таки рассказать о своем заработке. По его словам, работа, само собой, забирает много сил и энергии, но именно она помогла ему начать постройку собственного дома.
«Из-за карантина я попал под сокращение, пришлось продать свой Lexus, купить машину попроще и начать таксовать. Часть денег от продажи машины я вложил в ипотеку, всегда мечтал построить дом. Когда только начал работать в службе такси, то по началу уставал. Просыпался в 5 утра и работал до ночи, жена беспокоилась за меня, мы начали часто ругаться. Сейчас я работаю в другом таксопарке и езжу по заказам Яндекса уже год, выстроил график и получаю в месяц примерно 700 тысяч тенге. Такие деньги почти никогда не получал, а теперь почти каждый месяц. Получается откладывать на дом, и жене цветы и подарки дарю. Хорошо, что так сложилось», – признается мужчина.
Так что какой бы непростой не была эта работа, доход оправдывает себя.