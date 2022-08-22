Сервис Яндекс Go запустил в Шымкенте опцию совместных поездок «Попутчик»

В приложении Яндекс Go появилась новая опция «Попутчик». Она позволяет сделать поездку выгоднее, разделив ее с другим пользователем.

Теперь опция доступна для жителей Шымкента, Актобе, Алматы и Нур-Султана.

Приложение само назначает попутчиков среди тех, кто заказывает поездку через приложение в том же направлении. Дополнительный пассажир может быть только один и без большого багажа: иногда он уже в машине, а иногда вы забираете его по пути. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной.

«Попутчик» появляется в приложении в периоды высокого спроса. Например, когда вы заказываете машину в час пик после работы, в дождь или с места проведения массовых мероприятий. Для средних и длинных поездок вероятность увидеть эту опцию еще выше.

Если приложение не находит попутчика среди текущих заказов – вы поедете один. Водитель же за одну поездку, потратив немного больше времени, может выполнить сразу два заказа, тем самым оптимизировать свое время.

Когда в поездке попутчик нашелся, стоимость поездки для пользователей становится ниже. Если попутчика нет, то цена будет почти такая же, как за обычную поездку в «Экономе» по сходному маршруту.

Бесплатное приложение Яндекс Go доступно для iOS и Android на казахском, русском и многих других языках. В Казахстане сервис появился в июле 2016 года. Сегодня воспользоваться сервисом можно в 23 городах Казахстана.