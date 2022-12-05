Специальные налоги введут для таксистов

Вопрос занятости и миграции обсуждали на правительственном часе в мажилисе.

По словам министра труда и социальной защиты населения, рынок труда планируют либерализировать и охватить мерами социальной поддержки таксистов и курьеров, а также всех тех кто не платит налоги и остается не защищенным перед работодателями. Кроме того, будет введена система сертификации сотрудников. А диплом в скором времени может перестать быть преимуществом во время трудоустройства.

Депутат мажилиса предлагает отказаться от МРП при расчёте социальных выплат. По словам Джамили Нурманбетовой, этот показатель не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Народная избранница предложила исчислять социальные выплаты исходя из одного параметра: величины прожиточного минимума, или минимальной заработной платы.

«Продолжается использование введённого ещё на пороге независимости месячного расчетного показателя. Да, возможно, он удобен для планирования. Но МРП не связан ни с экономикой, ни с заработной платой. Поэтому считаем целесообразным в перспективе перевести социальные выплаты, исходя из единого показателя. Либо величины прожиточного минимума, либо минимальной заработной платы», — говорит Джамиля Нурманбетова, депутат мажилиса парламента РК.

По ее словам, величина прожиточного минимума отстаёт от реалий. Продовольственная инфляция за 10 месяцев этого года достигла порядка 20%. Это не позволяет обеспечить граждан адекватными социальными выплатами. Депутат порекомендовала министерству усовершенствовать методику расчета прожиточного минимума. Говорили на правительственном часе и о тех, кто оказался вне системы налогообложения — курьерах и таксистах. Их хотят обеспечить соцпакетом.

«Для них предлагается налоговыми агентами определить операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наемные работники, будет получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний. В случае отсутствия соответствующих отчислений, им будут предоставлены лишь минимальные государственные гарантии, установленные законодательством«, — говорит Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК.

Рынок труда в стране планируют сделать либеральным. И признать все формы гибкой занятости, включая онлайн-занятость. А еще в ближайшем будущем диплом может перестать быть преимуществом при трудоустройстве. Работникам придется подтверждать свои навыки на практике и получать сертификат от работодателя, независимо от наличия диплома. Такие требования будут закреплены проектом закона о профессиональных квалификациях. Сертификаты будут выдаваться после оценки знаний и трудовых навыков и квалификаций, которые необходимы на практике.

«Следует признать, что сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации, поэтому при приеме на работу большая часть работодателей выдвигают требования о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи. В связи с этим разработан закон о профессиональных квалификациях, который свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций. Таким образом, если преимуществом для трудоустройства было наличие диплома, то с принятием закона преимуществом станет наличие сертификата, подтверждающего навыки и компетенции работника», — рассказала Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК.

Правила приема кандасов в Казахстане пересмотрят. Предлагается кардинально реформировать политику их переселения с учетом демографических и экономических тенденций, с дополнительным стимулированием их переселения в регионы, расселения уже на первоначальном этапе приеме документов.

«Будет введена карта «Атамекен», которая будет выдаваться этническим казахам — профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане. Эти граждане будут иметь возможность оформления льготной визы до 10 лет и вести свой бизнес проживая в Казахстане«, — говорит Тамара Дуйсенова.

Кроме того, в Казахстане повысят социальные выплаты в связи с потерей работы. Со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты — 45% от прежнего дохода до 6 месяцев.