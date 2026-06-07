Твои первые деньги

Лето для ребят в Шымкенте — это не только палящее южное солнце, мороженое и прогулки до позднего вечера.

Для тысяч казахстанских подростков каникулы — это шанс почувствовать себя взрослым, получить первую зарплату и купить то, на что родители обычно говорят: «Зачем тебе эта ерунда? Подожди до Нового года».

С чего все начиналось?

Майское солнце над Шымкентом висело густое, как абрикосовое варенье. В квартире на Кунаева на девятом этаже старой высотки у открытого окна сидели двое и решали, пожалуй, самый важный вопрос этих каникул: где взять денег, да так, чтобы не просто попросить у родителей, а заработать самим и почувствовать хруст купюр, полученных за реальное дело.

Арлану, 16-летнему парню с вечно растрепанной челкой, идея официального трудоустройства через какие-то сайты казалась пустой тратой времени. Он листал ленту Instagram, где в группах вроде «Работа Шымкент подросткам» мелькали заманчивые предложения: «Требуются ребята на раздачу листовок, платим каждый день, 5 000 тенге». В его представлении все было просто: вышел утром, отработал, вечером деньги в кармане — и никакой мороки с регистрациями.

Динара, его ровесница и соседка по подъезду, придерживалась совершенно иного мнения. Дочь бухгалтера, она привыкла доверять бумагам и официальным документам, а потому сидела за стареньким ноутбуком и внимательно изучала портал Enbek.kz — официальную электронную биржу труда.

В отличие от импульсивного друга Динара подходила к вопросу основательно, как учили на уроках информатики: сначала проверь источник, потом действуй. Она прекрасно понимала, что группа в соцсети — это просто кучка объявлений от кого попало, где каждый может написать что угодно.

Государственный сайт — совсем другое дело: здесь каждая вакансия проходит проверку, и работодатель не может просто взять и исчезнуть, не заплатив.

Особый интерес вызвал специальный раздел «Мои каникулы», запущенный именно для школьников. Арлан лишь фыркал в ответ. Ему, выросшему в шумных дворах между проспектами Момышулы и Кунаева, мир казался куда проще: есть спрос — есть предложение, работаешь руками — получаешь наличные. И никакая бюрократия не нужна.

Так начался их летний эксперимент: два друга — два разных пути поиска первой работы в огромном южном мегаполисе.

Путь первый: Динара и цифровая «крепость»

Динара зарегистрировалась на Enbek.kz за пятнадцать минут. Для этого понадобился ИИН и одноразовый пароль, пришедший на ее мобильный телефон. Система сразу предложила создать резюме, и девушка отнеслась к этому со всей серьезностью. В графе «Навыки» она честно написала: уверенный пользователь ПК, знание казахского и русского языков, основы английского, быстрая печать, ответственность. В графе «Опыт» — коротко и ясно: «Нет опыта работы, но есть большое желание приобрести навыки». Фотографию поставила не с пляжа и не из парка, а строгую, почти как на паспорт.

Сайт встретил ее сотнями вакансий, но, когда Динара включила фильтры (Шымкент, занятость временная, возраст с 16 лет), картина резко изменилась. Исчезли предложения для водителей, бухгалтеров и менеджеров по продажам с окладом в полмиллиона тенге. Осталось именно то, что реально доступно подростку: рабочий по благоустройству в парках, помощник на кухне, комплектовщик заказов, оператор call-центра, пеший курьер.

Первой по-настоящему интересной вакансией оказалась позиция помощника делопроизводителя в городской архив. Работа временная — на июнь-июль. Обязанности: подшивка документов, сканирование, внесение данных в базу. Требования: внимательность, знание компьютера, справка формы 086/у о состоянии здоровья и письменное согласие родителей. Зарплата — 95 тыс. тенге в месяц за неполный рабочий день, всего четыре часа. Динара нажала кнопку «Откликнуться».

Через два дня ей перезвонили. Вежливый женский голос пригласил на собеседование в офис на улице Желтоксан. Это было совсем не похоже на мутные истории с фразами типа: «Подойди во двор — там разберемся». Четкий адрес, официальный кабинет, на стене — лицензия. Динару встретили приветливо, все спокойно и по-деловому объяснили: приноси справку от врача, согласие от мамы, и мы подписываем с тобой трудовой договор.

Арлан в это время уже где-то бегал по городу, натирая первые мозоли, и мысль о бумажках вызывала у него лишь смех.

Но Динара точно знала: договор — ее гарантия. В Трудовом кодексе Казахстана четко прописано: несовершеннолетним нельзя работать больше 36 часов в неделю с 16 лет или 24 часов — с 14 до 16 лет, их нельзя привлекать к сверхурочным и ночным сменам, а работодатель обязан оплатить медосмотр. Все эти нормы будут соблюдены только при официальном оформлении.

Путь второй: Арлан и метод старой школы

Арлан действовал совершенно иначе, полагаясь на то, что город сам подскажет дорогу. Он открыл тот самый Instagram-паблик и написал по первому попавшемуся объявлению, сулившему ежедневную оплату. Ответ пришел быстро: завтра в девять утра у торгового центра Shymkent Plaza, спросить Нурлана.

На месте выяснилось, что Нурлан — молодой парень с толстой пачкой флаеров и списком таких же подростков. Никакого договора, только устная инструкция: раздаешь листовки прохожим, не мусоришь, работаешь шесть часов, получаешь четыре тысячи тенге вечером на руки.

Арлан считал такой подход вполне нормальным: никаких тебе справок, анализов и ожиданий. Вышел — заработал.

Но к концу первой недели начались те самые нюансы, о которых предупреждала Динара. В среду Нурлан задержал оплату, сославшись на заказчика, который пока не перевел деньги, и пообещал заплатить за два дня завтра. В четверг часть ребят отправили на другую точку в отдаленный район, даже не подумав оплатить проезд. А в пятницу Арлан случайно узнал, что подросткам постарше за ту же работу платят по шесть тысяч тенге, просто потому что они дольше знакомы с бригадиром.

Но Арлан был не из тех, кто легко сдается. Он верил в силу личного контакта и сарафанного радио. Он пошел пешком по знакомым местам, заглянул в чайхану на углу, где иногда обедал его дядя, и напрямую спросил администратора. Тот оглядел парня, хмыкнул и предложил работу: помощник на кухне — мытье овощей, уборка посуды, три тысячи тенге за вечер плюс питание. Работа нашлась по-простому, без всяких сайтов, как и у тысяч подростков до него. Смены вечерние — с пяти до десяти.

Арлан быстро втянулся, подружился с поварами, получал стабильные 15 тыс. тенге в неделю наличными. Вот только никаких гарантий не существовало. Если владелец заведения решал, что сегодня посетителей мало, то он мог просто сказать Арлану отдыхать. И никакой оплаты за простой, естественно, не было.

А однажды произошел случай, который заставил парня крепко задуматься. Новенький парнишка на автомойке, куда Арлан устроился через знакомого, поскользнулся на мокром полу и сильно ударился спиной. Ему вызвали скорую, но в больнице первым делом спросили про трудовой договор. Документа не было. Доказать, что парень действительно там работал, оказалось невероятно сложно. И все лечение легло на плечи родителей. Арлан посмотрел на эту ситуацию и впервые представил себя на его месте.

Точка пересечения: памятка, «оплаченная» опытом

В середине июля друзья встретились на скамейке в парке Независимости, чтобы сравнить результаты. Динара выглядела отдохнувшей, с ровной осанкой и новой книгой в руках. Арлан казался уставшим, но в его глазах горела хитринка, а в кармане хрустела пачка наличных. Они сели и принялись за чистую математику.

Динара работала четыре часа в день пять дней в неделю и получала 95 тыс. тенге в месяц на карту. Плюсом шли оплачиваемый больничный, запись в трудовой книжке и абсолютное спокойствие. Минус был только один — необходимость заранее потратить время на медосмотр и сбор документов.

Арлан в сумме за месяц заработал больше, около 130 тыс. тенге, перебиваясь то на раздаче листовок, то в чайхане, то на мойке. Но его график оказался рваным: сегодня три часа работал, завтра — восемь. Он уставал значительно сильнее, никогда не знал наверняка, будет ли завтра работа, и дважды его откровенно обманули на небольшие суммы.

Они составили совместную памятку безопасности, простую, но «оплаченную» реальным опытом.

Первое и главное правило — всегда начинать с официальных источников. Портал Enbek.kz, проект «Мои летние каникулы», Молодежный ресурсный центр Шымкента — это та база, где виден реальный рынок зарплат и понятно, какие условия законны, а какие нет.

Второе — если работаешь по объявлению, то обязательно проверяй нанимателя. Нашел вакансию в Instagram — загугли компанию, посмотри карты 2ГИС, существует ли офис, почитай отзывы.

Третье — никогда не вносить никаких залогов и предоплат. Все эти требования купить у работодателя форму или внести депозит за инструмент являются чистым обманом. Честный наниматель сам выдаст все необходимое.

Четвертое — банковская карта должна оставаться только твоим личным финансовым инструментом. Если предлагают просто принимать платежи на свою карту за процент, знай, что это дропперство, которое уголовно наказуемо. И каким бы сладким ни казался такой заработок, соглашаться на него нельзя.

Пятое — всегда настаивать на трудовом договоре или договоре услуг. С 16 лет согласие родителей уже не требуется, с 14 до 16 лет необходимо письменное разрешение мамы или папы. Без бумаги ты остаешься никем в случае травмы или невыплаты зарплаты.

Шестое — медосмотр не блажь, а необходимость. Справка формы 086/у защищает не только работодателя, но и подростка. А если работа связана с общепитом, то эта справка строго обязательна.

Седьмое — режим труда и отдыха существует не для галочки. Максимум для несовершеннолетнего — 36 часов в неделю. Если заставляют работать по двенадцать часов, это прямое нарушение закона, с которым можно и нужно обращаться в инспекцию труда.

Две дороги — в одну взрослую жизнь

Но, пожалуй, главный урок этого лета не вписывался ни в одну официальную памятку.

Получив вторую зарплату, Арлан молча купил банку зеленой краски и привел в порядок старую лавочку во дворе, где сидят бабушки из соседнего подъезда.

А Динара вместо новой кофточки взяла кисть и выходные напролет красила облупившийся забор в доме своей апашки, слушая историю, как раньше это делали всей улицей.

Оказалось, что не так важно, каким путем ты пришел к первой зарплате: через портал Enbek.kz, сарафанное радио или объявление на столбе. Важно, что настоящая взрослость начинается не с хруста купюр в кармане, а с момента, когда ты безвозмездно и с радостью отдаешь частичку своего труда тем, кто тебя вырастил.

Жанна Курманбекова