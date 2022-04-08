8 шымкентцев подозревают в сожжении машин и порче имущества

Участников массовых беспорядков в Шымкенте предали суду. 8 задержанных подозревают в сожжении машин и порче чужого имущества.

«Прокуратурой Шымкента 8 подозреваемых за погромы, уничтожение имущества и поджоги автомашин, то есть за участие в массовых беспорядках, преданы суду. В Кызылординской области дела в отношении 7 лиц по аналогичным обвинениям с заключением процессуального соглашения в форме сделки о признании вины направлены в суд», — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК.

В производстве следственных органов сейчас 5041 уголовное дело, 49 из них — по массовым беспорядкам, 45 — по терроризму. Всего по январским событиям осуждены 243 задержанных. Рассказали в прокуратуре и о нападении на воздушную гавань Алматы.

«5 января 2022 года задержанный с группой лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы. Своими действиями он парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов«, — говорит Елдос Килымжанов, заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК.

Во время беспорядков ранения получили более трех тысяч полицейских и военнослужащих, все они исполняли обязанности по охране общественного порядка.

«Они подвергались жестокому избиению со стороны участников беспорядков. 58 из них тогда получили тяжкие ранения в виде переломов костей, огнестрельных и проникающих ножевых ранений. По сути, злоумышленники тогда своими действиями прямо покушались на их жизнь. На сегодня 14 сотрудников полиции, получившие тяжкие ранения, продолжают лечение. Так, в ходе массовых беспорядков в городе Алматы от рук участников беспорядков был тяжело ранен участковый инспектор УП Ауэзовского района, который на площади Республики осуществлял охрану общественного порядка», — рассказал Санжар Адилов, начальник Следственного департамента МВД РК.

Мужчину избили металлической арматурой, травмировав позвоночник. Кроме того, у пострадавшего отказали обе почки.

«Ежедневно его жизнь поддерживается с помощью аппарата для гемодиализа, «искусственная почка». Данный сотрудник полиции находится под наблюдением врачей и ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Наш сотрудник полиции является единственным кормильцем своей семьи», — говорит рассказал Санжар Адилов, начальник Следственного департамента МВ

За это время казахстанцы сдали добровольно 142 единицы оружия. Кроме того, полицейские изъяли почти 1 500 ружий и пистолетов, и более 35 тысяч боеприпасов.