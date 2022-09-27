Генпрокуратура предупреждает об ответственности за фейки и разжигание розни

Генеральная прокуратура призывает казахстанцев не вестись на провокации и фейки в соцсетях, разжигающие межнациональную рознь.

С таким обращением выступил заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев.

«При этом они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц», — говорит Жандос Умиралиев, заместитель генерального прокурора РК.

Подобные фэйковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц.

«Их цель это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств. Указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан«, — говорит Жандос Умиралиев, заместитель генерального прокурора РК.

В связи с этим, Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.