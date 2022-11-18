Когда выйдут на свободу амнистированные участники беспорядков в Шымкенте

В рамках закона об амнистии, который подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, уголовные дела в отношении участников беспорядков январских событий практически прекращены.

В прокуратуре третьего мегаполиса пояснили, что обвиняемых за преступные деяния небольшой и средней тяжести — следствие прекращается, большинство задержанных уже на свободе.

Самат Кадыров, старший прокурор управления прокуратуры г. Шымкеннта:

В отношении 31 обвиняемых материалы уже рассмотрены. По ним уже приняты решения судом. В местах лишения свободы отбывали 9 человек, в отношении двоих из них материалы не направлялись в суд, так как был рецидив.

При этом, есть и те, кто за решеткой останется, их как пояснили в надзорном органе 3 человека, они вошли в список самых активных во время январских беспорядков в Шымкенте.