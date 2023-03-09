Сократить пенсионный возраст спасателей предложили в сенате

В Сенате предложили поднять казахстанским пожарным заработную плату и снизить возраст выхода на пенсию.

Кроме того приняли поправки в закон о пытках в тюрьмах, а также разрешили осужденным женщинам оставлять детей до 4 лет, если матерям до освобождения осталось меньше года.

Сократить пенсионный возраст для казахстанских спасателей предложили в сенате. 63-летний возраст выхода спасателей на пенсию сенатор Сергей Ершов считает несправедливым, так как условия, в которых они работают, являются экстремальными. Еще одно предложение — повысить им заработную плату.

«Должностной оклад спасателя с учетом его увеличения с 1 января текущего года на 23% составляет 105 208 тенге, что на наш взгляд, недостаточно для работника такой опасной профессии. Ведь эти специалисты ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем, выполняя спасательные работы», — говорит Сергей Ершов, депутат сената.

Депутат предлагает повысить статус спасателей и ввести жилищные выплаты — по аналогии с сотрудниками правоохранительных органов. Говорили и о судебной системе. В сенате приняли поправки в законодательство по осужденным женщинам.

«Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено пребывание осужденных женщин в колониях со своими детьми до достижения ими трех лет. В стране есть одна такая колония. Там созданы все условия. Дети размещаются в доме ребенка. Женщины видятся с ними без ограничений, в свободное от работы время. Для сохранения социальных связей предусматривается норма, позволяющая осужденным женщинам оставить детей до 4 лет, если матерям до освобождения осталось меньше года», — говорит Марат Ахметжанов, министр внутренних дел РК.

Наказание за призывы к массовым беспорядкам ужесточат в Казахстане. Такие нормы содержатся в принятом сегодня Сенатом Законе. Так, за призыв к массовым беспорядкам теперь можно будет получить от 3 до 5 лет лишения свободы, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций от 3 до 7 лет лишения свободы.

«Эта норма не касается митингов, там нет ни слова о митингах», — говорит Марат Ахметжанов, министр внутренних дел РК.

А госслужащих планируют направлять в регионы. Спикер Сената отметил, что общество ждет от реформы госслужбы практических результатов.

«Многие из сотрудников министерств ранее не работали в регионах, а значит не имеют соответствующего опыта и не знают о специфике регионов. При принятии решений на уровне министерств необходимо учитывать запросы и ожидания жителей регионов. Надеемся, что механизм ротации на практике будет в полной мере работать», — говорит Маулен Ашимбаев, спикер сената.

Рассказали и о защите трудовых прав казахстанцев. Госинспекторы в этом году проверили 175 предприятий, которые задолжали зарплату больше 10 тысячам сотрудников. Руководителей этих предприятий оштрафовали.