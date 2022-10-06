Адвокат Евгений Яворский сделал заявление по делу Армана Джумагельдиева

В прямом эфире программы «Час с Яворским» на телеканале OTYRAR, известный в Казахстане адвокат рассказал, как расследуют нашумевшее дело Армана Джумагельдиева.

Адвокат Яворский рассказал, что Джумагельдиев по первому обвинению находится под арестом уже 9 месяцев, из них 6 он пробыл в одиночной камере, и за этот период у него были лишь три очные ставки, больше никаких следственных действий.

Сторона защиты считает, что следствие не располагает никакими доказательствами того, что именно Джумагельдиев является организатором январских массовых беспорядков, теперь ему вменяют еще одно обвинение.

«Действительно, нашему подзащитному Джумагельдиеву вручили постановление о новой квалификации деяния. Следствие считает, что Джумагельдиев управлял ОПГ в течение пяти лет, но при этом не предъявляет никаких доказательств совершенных преступлений. Что такое преступная группировка? Это группа лиц, регулярно нарушающая законодательство. Исходя из постановления, ОПГ Джумагельдиева является самой опасной за всю историю Республики Казахстан, но при этом нам не говорят, какие именно преступления она (прим. ред. группа) совершила», — сказал Евгений Яворский.

Евгений Яворский считает, что в материалах уголовного дела есть множество доказательств тому, что Джумагельдиев наоборот публично призывал людей не устраивать погромы, не жечь здания, скоординировать свои действия и выдвинуть требования властям.

«Я считаю, что следствие зашло в тупик, поэтому и появилось новое обвинение в адрес Джумагельдиева, чтобы таким образом доказать, что беспорядки были организованы людьми в погонах, плюс дискредитировать Армана в глазах общественности», — рассказал Евгений Яворский.

Напомним, в январе во время беспорядков был задержан Арман Джумагельдиев более известный как «Дикий Арман». Его обвиняют в организации массовых беспорядков.