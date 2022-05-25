Последний звонок прозвенел во всех школах города

Если в 203 школах Шымкента обучается около 250 тысяч учащихся, в этом году из них 11 189 выпускников.

Стоит отметить, что в этом году к проведению праздничных мероприятий в школах предъявлены ряд требований. Об этом в ходе брифинга сообщил и. о. руководителя Управления образования города Шымкента Рыскельды Алиш.

В соответствии с приказом министра образования и науки РК, последний звонок в образовательных учреждениях на территории страны пройдет 25 мая. В 2021-2022 учебном году в 203 школах Шымкента обучались 242 525 учащихся, в этом году из них 11 классов закончат 11 189 , 9 классов-19 251 учеников. Последний звонок в этом году пройдет под эгидой «Выпускник-2022- будущее Нового Казахстана».

Рыскельды Алиш озвучил ряд требований к проведению последнего звонка:

«Ограничения на проведение мероприятия:

-запрещено привлекать аниматоров, праздничные агентства, частные студии;

-проведение выпускного мероприятия в ресторанах, кафе и других увеселительных заведениях;

-выезды по городу на машинах, взятых на прокат;

-недопущение сбора денежных средств на подарки административным и педагогическим работникам».

В ходе брифинга представители СМИ поинтересовались у Рыскельды Алиша, насколько правдива информация о том, что «в отношении руководителя управления образования возбуждено уголовное дело». На что он ответил коротко: Главный педагог г. Шымкента Жанат Тажиева получила лечение в больнице. Сейчас состояние хорошее. Скоро выйдет на работу».

В этом году в Шымкенте школу заканчивают 11 189 выпускников. Из них претендентов на «Алтын белги»- 453, что на 37 учащихся меньше, чем в прошлом году.