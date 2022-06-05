Голосовать идут целыми семьями. Как проходит республиканский референдум

На избирательном участке № 90 с самого утра идут семьи с детьми.

На избирательном участке №90, который расположился на стадионе Кажымукана, достаточно людно с самого утра. Горожане идут целыми семьями — некоторых родителей сопровождают малолетние дети. К слову, правом голоса обладают лишь лица достигшие 18-летнего возраста.

«Мы сегодня дежурим, но решили прийти и проголосовать. Это гражданское право каждого казахстанца. Проголо­совали и теперь идём обратно на работу. Свое мнение по поправкам и дополнениям в Конституцию мы выразили«, — говорят шымкентцы.

На месте работает комиссия в составе 9 человек, наблюдателей двое. Также за порядком следят правоохранительные органы и сотрудники скорой помощи.

Оторвавши­сь от работы, голосуют и сотрудники полиц­ии, которые сразу из участка отправляются на несение службы. Ожидается, что на данном участке смогут отдать свои голоса более 1300 человек.