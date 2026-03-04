Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Избирательный участок к референдуму можно проверить онлайн

Избирательный участок к референдуму можно проверить онлайн

-
Редактор Юлия Машковская
-
46

В преддверии республиканского референдума, который состоится 15 марта, для граждан доступен цифровой сервис по поиску избирательного участка. Проверить место голосования можно через мобильное приложение eGov Mobile и портал Gov.kz.

На главных страницах сервисов размещён специальный баннер «Референдум».

Перейдя по нему, пользователь попадает в раздел проверки избирательного участка, где необходимо указать ИИН и регион проживания.

После этого система автоматически отображает номер участка, регион и район, а также точный адрес места голосования.

Кроме того, в сервисах доступны разделы «Часто задаваемые вопросы», где размещена дополнительная информация о проведении референдума.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.