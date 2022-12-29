Референдум 2022. Судьбоносные поправки в Конституцию

После январских событий в стране произошло много кардинальных изменений. В Конституцию внесли поправки, которые позволили провести глобальную политическую реформу.

Почти 8 миллионов казахстанцев отдали свои голоса во время проведения референдума в Казахстане. Больше 6 миллионов человек проголосовали за изменения в Конституцию. Большая часть поправок коснулась Президента и формы правления в стране.

В Конституции теперь прописано, что Казахстан переходит от суперпрезидентской формы правления к президентской с сильным Парламентом. Глава государства может руководить страной всего один срок и не больше 7 лет. А члены его семьи не должны работать на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Политологи говорят, раньше эта норма была прописана в Конституции, но затем ее убрали.

«Менталитет, он совсем другой. У нас традиционное общество, когда один из родственников занимает высокие руководящие должности, остальные родственники подтягиваются к нему. Нам нужно внедрять такие ограничительные меры, чтобы Президент и его родственники не узурпировали, не монополизировали власть в стране», — говорит Жандос Сарсенбеков, магистр политических наук.

На законодательном уровне в стране запретили смертную казнь. C 1 января начнет работу Конституционный суд. По словам политологов, это откроет возможность для казахстанцев в сфере защиты своих конституционных прав. Отстаивать их можно будет в Конституционном суде. Кроме того, после референдума землю, ее недра, растительный, животный мир и другие природные ресурсы закрепили в Конституции за народом.

«Теперь каждый гражданин, наверное, может претендовать на то, чтобы задавать вопросы о распределении этих недр. У нас все контракты на недропользование были закрытыми, секретными. Можно поднимать вопросы о том, чтобы обнародовать их«, — говорит Талгат Калиев, директор института прикладных этнополитических исследований, политолог.

Изменения коснулись правительства, Сената и Мажилиса. Так, президентскую квоту в Сенате сократят, а квоту АНК в Мажилисе упразднят. Кроме того, депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по смешанной избирательной системе 30 на 70, где 30% депутатов будут избирать казахстанцы, они же смогут их и отозвать.

«Это будет держать народных избранников постоянно в тонусе, чтобы они не давали пустые обещания, чтобы они не расслаблялись. И надеюсь, что в Парламент, Мажилис, Маслихаты придут те люди, которые реально будут заботиться о правах женщин, о правах молодежи«, — говорит Айгерим Джумакулова, депутат маслихата.

Референдумов в Казахстане было всего два. Первый провели еще в 1995 году. Затем поправки в Конституцию вносили не граждане, а члены правительства.