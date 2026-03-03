Жителям Шымкента разъяснили, как узнать свой избирательный участок

Жителям города разъяснили порядок получения информации об избирательном участке в преддверии референдума.
Отмечается, что представленные ссылки предназначены исключительно для уточнения места голосования.
Принять участие в референдуме онлайн нельзя — голосование проходит непосредственно на избирательных участках.
Узнать номер и адрес своего участка можно через Telegram-бот sailau_shymkent_bot, а также на официальном сайте shm.saylaw.kz.
«Просим заранее проверить информацию о своём избирательном участке и принять активное участие в референдуме», — говорится в обращении к горожанам.
Организаторы подчёркивают, что участие каждого жителя играет важную роль при принятии значимых решений.