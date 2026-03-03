Реклама
Жителям Шымкента разъяснили, как узнать свой избирательный участок

Жителям города разъяснили порядок получения информации об избирательном участке в преддверии референдума.

Отмечается, что представленные ссылки предназначены исключительно для уточнения места голосования.

Принять участие в референдуме онлайн нельзя — голосование проходит непосредственно на избирательных участках.

Узнать номер и адрес своего участка можно через Telegram-бот sailau_shymkent_bot, а также на официальном сайте shm.saylaw.kz.

«Просим заранее проверить информацию о своём избирательном участке и принять активное участие в референдуме», — говорится в обращении к горожанам.

Организаторы подчёркивают, что участие каждого жителя играет важную роль при принятии значимых решений.

