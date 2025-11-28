«На референдуме будет голосование фактически за новую Конституцию»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на диалог-платформе сельских акимов, подробно остановился на предстоящей парламентской реформе, которая, по его словам, станет одной из самых масштабных за годы независимости.

Глава государства несколько раз подчёркивал, что изменения назрели давно и должны привести к повышению эффективности законодательной власти.

Напомнив о ранее выдвинутой инициативе о переходе к однопалатному парламенту, Токаев подчеркнул, что вопрос активно обсуждается в обществе, и в адрес государства поступает множество предложений относительно структуры будущего Парламента.

«Высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число может достигнуть 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах — 148 депутатов», — отметил президент.

По словам Токаева, реформа не сводится к простому объединению палат. Напротив, он подчеркнул, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Главное — сделать Парламент эффективным.

«В новом однопалатном парламенте не будет президентской квоты — все депутаты должны избираться в едином порядке. Это очень важный шаг. Эти меры требуется всесторонне разъяснять обществу», — сказал он.

Глава государства также сообщил, что сегодня поступает много различных предложений относительно парламентской реформы. Все они будут детально изучены, а затем вынесены на обсуждение.

«У меня также есть ряд предложений по этой теме. В целом количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому можно сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию», — заявил президент.

Токаев заявил, что вопросы, определяющие дальнейший путь Казахстана, будут решаться исключительно при поддержке общества.