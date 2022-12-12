Наркоманы и закладчики облюбовали мкр. Кайтпас-1

Жители микрорайона «Кайтпас-1» бьют тревогу. По словам местных жителей, в последний год их микрорайон облюбовали закладчики и наркоманы, передает корреспондент OTYRAR.

Жители Шымкента возмущены проделками наркодилеров. Это видео попало на камеры видеонаблюдения в микрорайоне «Кайтпас-1». По словам обеспокоенных горожан, закладчики орудуют здесь больше года. Как правило, они прячут дозы в шлакоблочных заборах.

Ербол Бекжанов, житель микрорайона «Кайтпас-1»:

«Я думаю, что это синтетические наркотики. Сейчас многие молодые люди одержимы такими наркотиками. Я думаю, они видят рекламу и приезжают сюда, на разных машинах».

Асемгуль Ержанова, жительница микрорайона «Кайтпас-1»

«Мы боимся за наших детей. Сейчас происходит так много страшных вещей».

По словам встревоженных жителей, непрошенные гости стали частыми посетителями частного сектора. А правоохранители, по словам горожан, не принимают никаких мер.

Бактыгуль Курбанова, жительница микрорайона «Кайтпас-1»:

«Сколько раз мы звонили на номер «102». Спасибо диспетчерам, они хотя бы отправляют бригаду. Но нет никакого толку от полицейских Каратауского района. Они не отвечают на звонки и не приезжают. У меня есть номер одного из них. Я ему отправляю фото, но никакого толку. Если бы здесь были дежурные полицейские, то, они задержали закладчиков. Мы, местные жители, сами установили камеру. У нас есть доказательства, мы можем их показать».

В департаменте полиции на видео отреагировали, сообщив: дело находится на контроле отдела по борьбе с наркопреступностью.

«По данному факту, проинформирован отдел криминальной полиции Каратауского районного отдела полиции и отдел по борьбе с наркотиками департамента полиции Шымкента. Совместно с участковыми проводится профилактическая работа. В случае выявления лиц, причастных к сбыту наркотиков, будут проводиться досудебные следственные действия в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе Шымкента.

Местные жители намерены обратиться в МВД, если на местном уровне с проблемой не разберутся.