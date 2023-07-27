Экс-медсестру поймали на закладке наркотиков в Шымкенте

В Шымкенте бывшая медсестра подалась в наркокурьеры. В ходе ОПМ женщину задержали полицейские и обнаружили интересную находку в машине.

20 разовых доз “синтетики”, гашиш и складной нож. Эти вещества женщина возила с собой в машине, но была задержана полицейскими на пути к выполнению заказов. Увидев полицейских, женщина пыталась скрыть наркотики- она выкинула их под машину. Тем не менее кроме синтетики удалось найти и гашиш, а под ковриком аккуратно был спрятан нож, вероятно, для копания тайников.

Подозреваемая была задержана и сейчас находится под стражей. Как выяснилось, женщина работала ранее медсестрой. В настоящее время по данному факту Енбекшинским РУП проводится досудебное расследование.