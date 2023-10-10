Как понять, что ребенок подрабатывает “закладчиком” наркотиков

Правозащитники рассказали по каким признакам понять, что ваш ребенок занимается закладкой наркотиков.

Если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;

среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные электронные весы, блистеры с таблетками;

сменился круг общения;

появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;

изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;

появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить. Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.

Министерство внутренних дел предупреждает, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет.