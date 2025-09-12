Прокуратура предупредила предпринимателей о наказании за немедицинское потребление наркотиков

В прокуратуре Аль-Фарабийского района прошло собрание с участием индивидуальных предпринимателей, на котором обсудили актуальные вопросы соблюдения законодательства в сфере противодействия немедицинскому потреблению запрещённых веществ.

Основное внимание было уделено нововведению в кодекс об административных правонарушениях — статье 440-1, устанавливающей ответственность за немедицинское употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих препаратов.

Прокурор разъяснил, что нарушение данной нормы влечёт административное наказание в виде штрафа в размере 40 месячных расчётных показателей или административного ареста сроком до десяти суток.

Он подчеркнул, что предприниматели, особенно владельцы и администраторы развлекательных заведений, должны строго соблюдать требования законодательства и не допускать распространения или употребления запрещённых веществ на своих объектах.

По словам представителей прокуратуры, данная мера направлена на предотвращение распространения психоактивных веществ и снижение уровня правонарушений, связанных с их потреблением.

Прокурор отметил, что профилактическая работа в данном направлении будет продолжена, а при выявлении нарушений к виновным будут применяться предусмотренные законом меры ответственности.

Кроме того, по инициативе прокуратуры района были организованы рейдовые мероприятия, в которых приняли участие сотрудники уполномоченных органов.

Проверке подверглись 19 развлекательных заведений, в ходе которых выявлены факты использования запрещённых веществ.

В результате инспекций изъято 17 газовых баллонов и 107 так называемых «веселящих» шаров, которые содержат закись азота и наносят вред здоровью при вдыхании.

По итогам рейдов в отношении 22 лиц, допустивших нарушения, составлены административные протоколы.

В прокуратуре заверили, что подобные профилактические и контрольные мероприятия будут проводиться на постоянной основе, а также призвали предпринимателей к активному взаимодействию с надзорными органами для обеспечения законности и безопасности в сфере досуга и развлечений.