Иностранные закладчики работали в Шымкенте: оба задержаны

Сотрудники департамента полиции провели оперативные мероприятия и задержали двух иностранцев. По данным городского ДП, они занимались распространением наркотиков.

У первого задержанного нашли восемь свёртков и пакет, обмотанный скотчем. Внутри было порошкообразное вещество. Общий вес изъятого — около 200 граммов. Полицейские установили, что мужчина жил в одной из гостиниц города и передавал адреса тайников через мессенджер.

У второго подозреваемого обнаружили 25 свёртков, уже подготовленных к сбыту.

По обоим фактам возбудили уголовные дела. Сейчас следователи продолжают работу. Оба задержанных находятся под стражей.