В Шымкенте перевыполнили план по трудоустройству безработных

В Шымкенте в рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы в текущем году планировалось трудоустроить 33 500 человек, фактически было обеспечено работой 37 373 человек.

По данным координата центра занятости Шымкента план выполнен на 111,6%.

1 632 безработных шымкентца прошли обучение в соответствии с запросами работодателей. Онлайн-обучением центр занятости охватил 1 979 горожан.

Майя Алибжанова, заместитель руководителя центра занятости г.Шымкента:

«По развитию предпринимательства планировалось оказать поддержку 3050 жителям Шымкента. План — выполнен. А по обучению основам предпринимательства, в рамках проекта «Бастау Бизнес», даже перевыполнен. На обучение направлены 13 тысяч 138 человек. 1 195 выдали государственный грант, на безвозмездной основе.

По субсидируемым рабочим местам оказывают меры поддержки 5 338 жителям мегаполиса. Из них :

– 146 на социальные рабочие места;

– 2 377 по программе «Молодежная практика»;

– 2 464 на оплачиваемые общественные работы,

– 304 по проекту «Первое рабочее место»;

— 21 по проекту «Контракт поколений»;

— 26 по проекту «Серебряный возраст».