Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней в Туркестанской области, передает OTYRAR.

В отдел полиции Жетысайского района обратилась женщина с заявлением о том, что сосед изнасиловал её несовершеннолетнюю дочь.

Оперативники приехали на место происшествия, где провели все необходимые мероприятия. Сейчас назначена судмедэкспертиза.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Данный факт находится на личном контроле руководства ДП Туркестанской области.