В Туркестанской области появятся новые заводы

Сразу несколько крупных инвестиционных проектов планируют запустить в Туркестане. На территории экономической зоны «Turan», намерены построить автоматизированный завод по синтезу полимерных дисперсий. Под предприятие планируют выделить сразу 2 гектара земли. Еще на 3 гектарах разместят завод по производству целлюлозы из хлопка и соломы.

Ожидается строительство предприятия по переработке подсолнечника и производству растительного масла на это выделят 2 гектара земли. Проекты рассмотрели на очередном заседании инвестиционного штаба под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова.

На заседании инвестштаба обсуждали не только параметры будущих проектов, но и конкретные сроки их реализации. Власти региона готовы предоставить инвесторам земельные участки при условии оперативного начала строительства.

Детали одного из проектов обсудил с инвестором аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров: «Если с экономической точки зрения расположение участка и логистика вам подходят, проблем нет. Мы готовы предоставить два гектара земли. Когда планируете начать строительство?» — спросил Нуралхан Кушеров.

«Наш проект уже одобрен. Мы готовы приступить к строительству как можно скорее», — ответил инвестор.

«Если в течение шести месяцев вы начнёте строительные работы, мы сможем рассмотреть возможность увеличения площади участка и продолжить сотрудничество», — отметил аким.

«Да, согласны», — ответил инвестор.

«Договорились», — заключил Нуралхан Кушеров.

Новые производства планируют открыть сразу в нескольких районах Туркестанской области. В Сауранском районе появятся заводы по выпуску карбамидных удобрений и шин для грузовиков и автобусов. По словам инвесторов, шинное производство станет первым в Казахстане. Еще один объект — база для хранения сжиженного газа — будет построена в селе Шойтөбе.

А в Мактааральском районе намерены запустить прядильную фабрику. В Сайрамском районе реализуется проект по строительству складского комплекса. Отметим, что за последние восемь лет в экономику региона привлечено 7 триллионов теңге инвестиций.