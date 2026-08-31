В Туркестанской области вырос объём собственных доходов и поступлений

План расходов бюджета Туркестанской области за первые семь месяцев составил 888 миллиардов 900 миллионов теңге. Освоено — 886 млрд теңге или 99,7%. По исполнению расходной части бюджета регион занял 3-е место в республике.

Глава региона поручил руководителям ответственных управлений, а также акимам районов и городов выполнить конкретные задачи.

«Проекты, финансируемые из бюджета, выданные кредиты и субсидии должны работать на развитие экономики. Поручаю обеспечить своевременное и качественное освоение средств, а также увеличить объём доходов и поступлений. Средства, выделенные через программу «Ауыл аманаты» и другие программы, должны способствовать созданию новых рабочих мест. Усильте работу по привлечению жителей к работе на открывшихся в регионе заводах и предприятиях», — аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Что касается доходов, составляющих основную часть бюджета, то по состоянию на 1 августа план поступлений по области выполнен на 100,8%. Таким образом, сверх плана в бюджет поступило 7,2 млрд теңге. План по собственным доходам выполнен на 103,9%.

Планы по субвенциям, бюджетным кредитам и целевым трансфертам из республиканского бюджета выполнены в полном объёме — на 100%. От реализации финансовых активов в бюджет дополнительно поступило 37,5 млн теңге сверх установленного плана.

Фактический объём собственных доходов составил более 182 млрд теңге. План перевыполнен на 6,8 млрд теңге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём собственных доходов увеличился на 11,8%.