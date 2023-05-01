Отбор на юниорские чемпионаты мира по теннису проходят в Шымкенте

Отборочные турниры sia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup проходят в Шымкенте, такое событие в Казахстане проходит впервые.

На соревнования съехались сильнейшие юниоры до 16 лет со всего мира, это страны: Казахстана, Австралии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Индии, Индонезии, Малайзии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Монголии, Новой Зеландии, Таиланда, Узбекистана, Вьетнама.

Приветствовал теннесистов глава мегаполиса Мурат Айтенов. Он пожелал участникам удачи и хорошо отдохнуть в Шымкенте.

«Добро пожаловать! Удачи вам, мы рады что чемпионат по отбору проходит именно у нас. Всего самого хорошего вам», — сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

К слову, как пояснили в акимате параллельно с Шымкентом отборы пройдут и в других частях света. В Европе, Африке, Южной Америке, в Северной и Центральной Америке пройдут другие квалификационные соревнования, чтобы определить финальные 16 команд, которые будущим летом выступят на чемпионате мира.