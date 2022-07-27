Шымкентские спортсмены завоевали более 400 золотых медалей

С начала 2022 года в третьем мегаполисе страны появилось три заслуженных мастера спорта Республики Казахстан, 32 мастера спорта международного класса, 148 мастеров спорта Республики Казахстан, 232 кандидата в мастера спорта.

Руководитель управления физической культуры и спорта города Шымкент Бауыржан Туманбаев доложил о достижениях спортсменов и дальнейших планах. За первое полугодие 2022 года спортсмены приняли участие во многих соревнованиях, где занимали по итогам призовые места разных степеней, передает OTYRAR со ссылкой на elitar.kz.

Спортсмены города приняли участие в чемпионатах Республики Казахстан по разным видам спорта и завоевали:

416 золотых,

372 серебряных,

398 бронзовых медалей.

А на чемпионатах Азии спортсмены города завоевали:

39 золотых,

18 серебряных

24 бронзовых медалей.

На чемпионатах мира за это время получили

28 золотых,

15 серебряных,

8 бронзовых медалей.

Во всемирных гимназических играх приняли участие 23 спортсмена по 11 видам спорта. В результате чего завоевали:

пять золотых,

три серебряных,

две бронзовых медали.

В чемпионатах Европы приняли участие 10 спортсменов по двум видам спорта, в результате:

завоевали девять золотых,

шесть серебряных,

четыре бронзовых медали.

Кроме того, по вольной борьбе на XXIV Сурдлимпийских играх Рсалы Сабыржан занял второе место, Пернеш Шадияр — пятое место.