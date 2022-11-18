Юные шымкентцы стали чемпионами мира по джиу-джитсу

Спортсмены Арслан и Арсен Берик завоевали первые места на чемпионате мира в Абу-Даби и стали чемпионами. Достичь таких успехов им удалось благодаря упорным тренировкам и поддержке родных и близких.

Громкими аплодисментами под звуки оркестра в аэропорту Шымкента встречают победителей. Братья — Арслан и Арсен Берик стали чемпионами мира по джиу-джитсу. Спортсмены блестяще выступили на мировом первенстве в Абу-Даби.

8-летний Арслан занимается спортом уже 3 года. Упорные тренировки и строгие требования тренеров привели мальчика к победе. В финальной встрече он вел счет 10-0 с соперником из Пакистана и выиграл удушающим приемом .

«Я поехал на чемпионат мира, занял первое место и поднял флаг Казахстана вверх! Алга Казахстан!«, — говорит Арслан Берик, победитель чемпионата мира по джиу-джитсу.

6-летний Арсен выступал в весовой категории до 20-ти кг. Юный спортсмен не уступил ни одному из соперников. В финальной битве мальчик вышел на ринг со спортсменом из Кувейта. Финальную встречу Арсен выиграл досрочно, воспользовавшись болевым приемом. Дома за них болели главные фанаты — родные и близкие.

«Мы были очень счастливы когда узнали, что наши дети стали чемпионами! Это лучшая награда для нас«, — говорит Берик Утебаев, дедушка победителей.

«Сегодня очень радостный день для нас. Двое наших внуков вернулись с золотыми медалями с первенства мира в Абу-даби. Я считаю, что если наша молодежь будет заниматься спортом, Казахстан будет процветать«, — говорит Есенбей Даулетбаев, дедушка победителей.

Семья победителей говорит, они верили в Арсена и Арслана и болели за ребят.

«Мы очень рады, что Арслан и Арсен, побывав на чемпионате мира, подняли флаг нашей великой страны высоко в небо. В чемпионате принимали участие спортсмены из США, Ирландии, Великобритании и других стран. Но наши ребята стали лучшими! Мы очень гордимся!»,- говорит Алмас Утебаев, отец Арслана.

«Мы очень рады что наши дети стали первыми. Мы всей семьей пропогандируем здоровый образ жизни. Пусть наша молодежь занимается спортом. Казахстан алга!», — говорит Диас Утебаев, отец Арсена.

Арсен и Арслан не ограничиваются одним джиу-джитсу. Помимо джиу-джитсу, они активно занимаются дзюдо, плаванием и баскетболом.

«Сегодня для нас большая радость! Два наших воспитанника приехали с победой. Это заслуга мальчиков, их тренеров и родственников«, — говорит Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации «Жанар-жағармай».

В чемпионате мира приняли участие около 5 тысяч спортсменов из 120 стран мира. В категории юных спортсменов за награды бились представители США, Канады, Франции, Ирландии, Великобритании, Кувейта, Саудовской Аравии. Отмечу, что Арсен Берик является двухкратным чемпионом тюркского мира и серебряным призером чемпионата Азии. Ребята из Шымкента выступали под руководством опытных тренеров в спортивном клубе Advance JJ Alliance под руководством тренеров Жаксылыка Садыкова и Саурана Даунова.