Первое место на чемпионате мира, который проходит в Японии, заняла российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова – у нее 237, 50 баллов. Второе место у Элизабет Турсынбаевой из Казахстана — 224,76 баллов, третьей стала россиянка Евгения Медведева — 223,80 баллов.

После короткой программы Элизабет занимала второе место. В произвольной программе у нее был заявлен прыжок четверной сальхов, который она сделала. Таким образом, казахстанская спортсменка впервые на взрослых соревнованиях (среди женщин) смогла приземлить этот сложный прыжок и вошла в историю этого вида спорта. До нее этот элемент исполняли только юниоры.

Элизабет Турсынбаева родилась в Москве 14 февраля 2000 года, тренировалась в России. В 2012-2013 годах занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем перешла к канадскому наставнику Брайану Орсеру. В 2014 году она дебютировала на чемпионате мира среди юниоров, заняв 11 место. С 2015 года выступает на взрослых соревнованиях. В феврале 2018 года на Олимпийских играх она оказалась на 12 месте. После этого она вернулась в группу Этери Тутберидзе, где планирует тренироваться до следующей Олимпиады. Этери Тутберидзе воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову.

До Элизабет никто из казахстанских фигуристок не поднимался на пьедестал чемпионата мира.