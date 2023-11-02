Два брата из Шымкента стали чемпионами в соревнованиях по универсальным единоборствам в Грузии

Чемпионы вернулись на родину в Шымкент .

Спортсмены приняли участие в чемпионате по универсальным единоборствам. Он проходил с 26 по 31 октября в столице Грузии.

Братьев Нурсултана и Ерсултана Ертаргын, занявших 1 и 3 места, торжественно встретили земляки. По словам единоборцев, только благодаря упорному труду и непрерывным тренировкам был достигнут такой высокий результат.

В шымкентском аэропорту собрались болельщики, тренеры и родные чемпионов мира. Вместе приехали встречать своих героев.

Как рассказал старший из близнецов — Нурсултан, спортивное первенство стало незабываемым. Соперники оказались достойными и сильными, но нашему борцу удалось одолеть в финале противника и завоевать золото чемпионата мира.

Нурсултан Ертаргын, чемпион мира:

«Я рад, что одержал победу над своим соперником и принес золото в копилку страны. 7 лет я занимался дзюдо, после пришел в этот спорт. В планах одерживать победы на большой спортивной арене».

Отличный результат на чемпионате показал и Ерсултан Ертаргын. Он занял третье место престижных соревнований.

Ерсултан Ертаргын, бронзовый призер чемпионата мира:

«Борьба была достойной. Соперниками были ребята из Азербайджана, Турции и Украины».

Чемпионы тренируются в шымкентской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Мерей Зият,старший тренер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта №8 г. Шымкента:

«Это — первые чемпионы в моей спортивной карьере, как тренера. Готовлю ребят к спортивным состязанием больше 6 лет. Впереди — большие планы, планирую и надеюсь вывести спортсменов на международные чемпионаты».

Родные, воспитавшие двух спортсменов-чемпионов, сегодня испытывают особую гордость. Победу они объясняют большим трудолюбием и поддержкой семьи.

Ертаргын Орынбаев, дедушка чемпионов: «Я очень рад победам своих внуков. Рад, что мои внуки прославляют Казахстан на весь мир».

Жандарбек Орынбаев, отец чемпионов: « Стать чемпионом в 14 лет не всем удается. Очень счастлив за нашу общую победу. Желаю каждому казахстанцу испытать такую радость».

Участники чемпионата мира — ученики 9 класса «Сейтжан скул». По словам директора школы, в их учебном заведениии ребята не только преуспевают в учебе, но и занимаются разными видами спорта. Для этого созданы все условия.

Нурболат Базарбаев, директор школы Seitzhan school:

«Сегодня — радостное событие. Наши ребята из «Сейтжан скул» заняли почетные места на Чемпионате мира. Ерсултан и Нурсултан часто участвуют в спортивных состязаниях. Наша школа помогает развиваться и ментально, и физически. И вот сейчас мы пожинем плоды наших школьников— спортсменов».

Чемпионат мира по универсальному единоборству проходил с 26-го по 31-е октября в столице Грузии. В составе национальной сборной Казахстана принимали участие 47 спортсменов.