В управлениях полиции выявлено 40 «слепых зон»

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В 2021 году гражданин, находившийся под следствием, скончался от тяжелых травм. Четверо сотрудников, признанных виновными, были осуждены. В этом году в правоохранительные органы поступило 23 жалобы от граждан на пытки, однако при проверке эти факты не подтвердились. В целях предотвращения подобных ситуаций прокуратура провела специальное мероприятие.

При проверке учреждений уголовно-исполнительной системы обнаружилось, что около 200 видеокамер не функционируют. В Абайском районном управлении полиции выявлено 40 слепых зон.

Прокуроры отмечают, что это создает непредвиденные ситуации при транспортировке задержанных. В связи с этим представители надзорного органа провели специальный форум, на котором озвучили проблему.

Бакытбек Наркозиев, и.о. начальника управления досудебного расследования прокуратуры города Шымкент: «Основная цель мероприятия — разработка мер по предотвращению пыток и формирование у сотрудников принципа абсолютной нетерпимости к пыткам. По поручению прокурора города создана мобильная группа, состоящая из трех этапов. На данный момент в 2024 году случаи пыток не зарегистрированы».

Напомним, что в 2021 году задержанный гражданин был избит в здании управления криминальной полиции и там скончался. Четверо сотрудников, признанных причастными к делу, были осуждены в прошлом году на срок от 2 до 7 лет. В целях защиты прав граждан местный представитель по правам человека сообщил, что в государственных учреждениях проводится постоянный мониторинг.

Нуржан Абдезов, представитель Национального центра по правам человека по городу Шымкент: «За 8 месяцев текущего года мы посетили 19 организаций и учреждений, подлежащих проверке. По итогам проверок 3 мандатных учреждений были направлены в прокуратуру города Шымкент для принятия решения. Внесено 75 предложений, из которых 71 выполнено, что составляет 94,6%. Четыре предложения находятся в процессе выполнения».

В результате проверок 27 специалистов были привлечены к дисциплинарной ответственности, три должностных лица оштрафованы. Ответственные лица заявляют, что хотя от жителей поступают заявления о пытках и нарушениях прав со стороны представителей правоохранительных органов, доказать эти факты пока не удается. Причину объяснили специалисты экспертного центра.

Рафик Курбанов, и.о. директора Института судебных экспертиз города Шымкент: «Экспертизу назначают через 2-3 месяца после предполагаемых пыток. По истечении этого времени следы травм и другие симптомы могут исчезнуть. Поэтому выявить степень тяжести пыток через значительный промежуток времени становится крайне сложно. Если бы экспертиза проводилась в кратчайшие сроки, доказать факт пыток было бы легче».

Представители надзорного органа сообщают, что за последние годы количество случаев пыток со стороны правоохранительных органов значительно снизилось. В этом году поступило 23 жалобы на пытки, но ни одна из них не подтвердилась. Чтобы предотвратить нарушения прав подозреваемых, специалисты предложили установить видеокамеры в зданиях, обеспечить персонал видеожетонами и организовать онлайн-наблюдение за происходящим.