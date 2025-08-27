Защита прав инвесторов находится на особом контроле в Шымкенте

По поручению президента Республики Казахстан органы прокуратуры продолжают реализацию комплекса мероприятий, направленных на системную и действенную защиту прав инвесторов.

Основное внимание уделяется всестороннему сопровождению реализации инвестиционных проектов на всех этапах — от начала до ввода в эксплуатацию.

В рамках указанной деятельности, в целях обеспечения законности и стабильности инвестиционного климата в регионе, прокурором Аль-Фарабийского района города Шымкента проведена рабочая встреча с руководством и коллективом Товарищества с ограниченной ответственностью «Шабитекс», осуществляющего реализацию инвестиционного проекта, предусматривающего организацию производства хлопчатобумажных, смесовых и одежных тканей.

Общий объем привлечённых инвестиций в проект составляет свыше 1,9 миллиарда тенге, при этом предусмотрено создание 120 новых постоянных рабочих мест.

В ходе встречи представители компании озвучили ряд проблемных вопросов, препятствующих полноценной реализации проекта.

В частности, речь шла о наличии задолженности со стороны комитета государственного оборонного заказа министерства промышленности и строительства Республики Казахстан за ранее поставленную предприятием продукцию.

Указанная задолженность в размере 160 миллионов тенге оказала негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность ТОО, вызвав образование налоговой недоимки и создав риски при выполнении текущих обязательств перед государством и партнёрами.

Благодаря оперативному реагированию со стороны прокуратуры города Шымкента, а также результативному взаимодействию с уполномоченными государственными органами, вопрос был решён в кратчайшие сроки.

Комитетом произведена полная оплата задолженности, что позволило предприятию своевременно погасить обязательства по налогам и продолжить деятельность в штатном режиме без сбоев.

Органы прокуратуры напоминают, что в случае возникновения аналогичных или иных затруднений, связанных с осуществлением предпринимательской или инвестиционной деятельности, субъекты бизнеса могут обратиться за правовой поддержкой:

Call-центр по защите прав предпринимателей и инвесторов: +7 707 615 0010

Фронт-офис: г. Шымкент, ул. Еримбетова, 304г, Бизнес-центр «Заңғар»