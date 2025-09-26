Вынесен приговор по резонансному делу о смерти 30-летнего Азиза Куралбаева

В Туркестанской области вынесли приговор по резонансному делу о смерти 30-летнего Азиза Куралбаева. Четверо жителей соседнего села признаны виновными в его избиении. Один из них получил 8 лет лишения свободы, трое — по 3 года. Родственники погибшего считают наказание слишком мягким и намерены обжаловать решение.

В селе Конырат Мактааральском районе вынесли приговор четверым жителям соседнего села. Их обвиняли в избиении и пытках 30-летнего Азиза Куралбаева. Суд признал одного из них виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», троих — по статье «Хулиганство».

Мухтар Жолдасбеков, судья: «Суд постановил: признать Акназар Женисулы Мыктыбека виновным по статье 106, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности».

Одного из подсудимых изначально также обвиняли по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но за недостаточностью доказательств его действия переквалифицировали на «Хулиганство». По этой же статье проходили еще двое обвиняемых. С учетом закона об амнистии всем троим назначено по 3 года лишения свободы. При этом время, проведенное в СИЗО, будет засчитываться: один день — за полтора. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Трагедия произошла 11 ноября прошлого года, когда мужчина приехал в соседнее село к своей невесте. По материалам дела, подсудимые схватили Азиза Куралбаева и избили его на окраине села. Когда он попытался убежать, осужденный Мыктыбек догнал его и несколько раз ударил по голове ногами. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший потерял сознание. Позже он скончался в реанимации.

«Суд закончился. Говорят, есть 15 дней на апелляцию. Но мы в шоке», — сказал брат погибшего Альмир Куралбаев.

Подсудимые в последнем слове признали свою вину. Родственники погибшего Азиза Куралбаева заявили, что не согласны с решением суда.

Альмир Куралбаев, брат погибшего: «Мы не поняли этого решения. Мы в шоке. У нас было столько доказательств. Как можно было вынести такой приговор? Я ушел из зала суда в состоянии шока. Я ожидал, что будет суровое наказание, а оно мягкое».

По словам родственницы погибшего, Молдир Усенбаевой, в избиении Азиза участвовали шестеро человек, однако на скамье подсудимых оказались лишь четверо. Женщина обратилась к президенту и генеральному прокурору с просьбой взять дело под личный контроль.