В Шымкенте назначен новый прокурор

Прокурором города Шымкента назначен 45-летний Елдос Сагиев. Соответствующий приказ был подписан генеральным прокурором по согласованию с Главой государства, передает OTYRAR.

Как сообщили 9 февраля 2026 года в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, государственный советник юстиции 3 класса Сагиев Елдос Алиханович приступил к исполнению обязанностей прокурора Шымкента.

Елдос Сагиев начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора Щучинскского района Акмолинской области.

В разные годы занимал руководящие должности в департаменте Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области, департаментах Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской и Мангистауской областей, в Службе специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

С августа 2022 года возглавлял Службу по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

За высокие достижения в службе награжден медалью «Ерлігі үшін», орденами «Айбын» II степени и «Даңқ» II степени.