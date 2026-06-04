Прокуратура помогла устранить барьеры для крупного инвестпроекта в Шымкенте

В индустриальной зоне Шымкента продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству сухого склада стоимостью 800 млн тенге. Проект предусматривает создание более 20 рабочих мест и развитие логистической инфраструктуры региона.

На этапе реализации инвестор столкнулся с рядом инфраструктурных ограничений – отсутствием газоснабжения и затрудненным доступом к земельному участку, что существенно сдерживало темпы строительства.

Проблемы выявлены в рамках прокурорского сопровождения инвестиционного проекта. Прокуратура Абайского района города Шымкента при координации комитета по защите прав инвесторов приняла меры надзорного реагирования.

В результате к объекту был подведен газопровод, а также обеспечено устройство подъездных путей. Это позволило снять ключевые инфраструктурные ограничения и восстановить условия для дальнейшей реализации проекта.

На сегодняшний день проект продолжает реализацию в рабочем режиме.

Прокуратура города Шымкента призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, обращаться по телефонам: +7 (707) 615-00-10 или Call-центр 115.