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На главную Анонс Прокуратура помогла устранить барьеры для крупного инвестпроекта в Шымкенте

Прокуратура помогла устранить барьеры для крупного инвестпроекта в Шымкенте

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В индустриальной зоне Шымкента продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству сухого склада стоимостью 800 млн тенге. Проект предусматривает создание более 20 рабочих мест и развитие логистической инфраструктуры региона.

На этапе реализации инвестор столкнулся с рядом инфраструктурных ограничений – отсутствием газоснабжения и затрудненным доступом к земельному участку, что существенно сдерживало темпы строительства.

Проблемы выявлены в рамках прокурорского сопровождения инвестиционного проекта. Прокуратура Абайского района города Шымкента при координации комитета по защите прав инвесторов приняла меры надзорного реагирования.

В результате к объекту был подведен газопровод, а также обеспечено устройство подъездных путей. Это позволило снять ключевые инфраструктурные ограничения и восстановить условия для дальнейшей реализации проекта.

На сегодняшний день проект продолжает реализацию в рабочем режиме.

Прокуратура города Шымкента призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами, обращаться по телефонам: +7 (707) 615-00-10 или Call-центр 115.

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