Министр науки и высшего образования обсудил сотрудничество с Google

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан провел встречу с представителями компании Google, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере цифровизации высшего образования и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Представители Google представили инициативы Google for Education, направленные на трансформацию образовательного процесса и повышение эффективности обучения. Особое внимание, как было подчеркнуто, уделялось внедрению современных ИИ-инструментов, включая Gemini и NotebookLM, которые позволяют масштабировать образовательные процессы, повышать продуктивность преподавателей и студентов, а также обеспечивать высокий уровень защиты данных.

Сторона министерства науки и высшего образования представила ключевые национальные инициативы, включая программу AI-Sana. Программа направлена на развитие навыков в области искусственного интеллекта и цифровых компетенций среди студентов и преподавателей.

В рамках AI-Sana уже достигнуты значительные результаты: интегрированы онлайн-курсы в образовательные программы, подготовлены сотни тысяч специалистов, а ИИ-решения внедрены в университетскую среду.

Кроме того, была представлена концепция развития Казахстана как регионального академического центра, которая предусматривает привлечение международных студентов, развитие филиалов зарубежных университетов и расширение глобальных академических партнерств.

По итогам встречи стороны обсудили дальнейшие направления сотрудничества, включая реализацию совместных образовательных и исследовательских проектов и выразили заинтересованность в заключении меморандума.

Как отметили участники, встреча подтвердила взаимную заинтересованность в развитии стратегического партнерства, направленного на формирование современной, технологичной и конкурентоспособной системы высшего образования.