Вечер памяти Юрия Кунгурцева прошёл в детской библиотеке к его 90-летию

В центральной детской библиотеке прошёл вечер памяти, посвящённый 90-летию со дня рождения Юрия Кунгурцева. Здесь звучали его стихи, делились воспоминаниями и показывали редкие архивные материалы. Участники встречи говорили о человеке и авторе, оставившем заметный след в литературе.

Его помнят и читают, к его строкам возвращаются и каждый раз находят новый смысл. Юрий Кунгурцев-автор с широким творческим диапазоном: в его арсенале очерки, рассказы, документальные произведения и даже либретто – музыкально-драматическое произведение.

Он работал в газете «Южный Казахстан», где прошёл путь от корреспондента до главного редактора и стал первым и единственным руководителем, избранным коллективом единогласно.

Тахир Узденов, поэт: «Юра был одним из моих близких друзей. Это был открытый, очень интеллигентный, очень обязательный человек. В его словах не было фальши. Он был настоящим. И наверное поэтому его сегодня вспоминают».

Отдельного внимания заслуживает книга Юрия Кунгурцева «Над старым городом-луна», изданная уже после его смерти при поддержке супруги Изольды Николаевны Беловой. Это издание стало тёплым продолжением его творческого пути и данью памяти автору. О выходе книги говорили на юбилейных мероприятиях, посвящённых Юрию Кунгурцеву. Там же издание представили и подарили его гостям.

Ангелина Гладкова, ученица школы № 50: «Мне нравятся его произведения своей простотой. Особенно близко, с какой любовью он говорит о Казахстане».

Этой книге тридцать шесть лет. «Мелодии ночи» — редкий образец того, как Кунгурцев виртуозно переложил казахскую прозу на русский язык. Он писал: «Слово — это эхо души», и в девяностом году, это эхо стало мостом между культурами. Юрия Васильевича нет с нами, но его честный, чистый слог до сих пор звучит в этих страницах.