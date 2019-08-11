Google запустила бета-тестирование режима дополненной реальности в «Картах» для всех смартфонов iOS или Android, поддерживающих функции AR,передает Informburo.kz.

Последовательно нажав на кнопки Directions, Walking и Live View, пользователь увидит на экране изображение улицы с наложенным поверх трёхмерным указателем пути к намеченной цели.

С прошлого года эта функция была доступна только ограниченному числу пользователей, но начиная с сегодняшнего дня (плюс время, необходимое на получение обновления) её могут испытать все владельцы современных и не самых бюджетных смартфонов. Владельцам iOS необходима поддержка ARKit, а пользователям Android — ARCore.

Функция Live view не подразумевает, что телефон нужно постоянно держать перед собой вертикально: пока идёшь, она позволяет быстро и очень легко сориентироваться в незнакомом месте благодаря огромным, легко читаемым виртуальным указателям.

Часть крупного обновления сервиса навигации Google – новый AR-режим. Он включает бронирование авиабилетов и гостиниц. По замыслу компании, пользователь должен иметь возможность распланировать всю свою поездку в одном приложении.