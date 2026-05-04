В Алматы стартовал кубок мира по стендовой стрельбе

В стрелковом клубе имени Александра Асанова состоялась торжественная церемония открытия этапа Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы. На соревнования приехали лучшие стрелки из 43 стран.

Международный турнир по стрелковым дисциплинам проходит в Казахстане со 2 по 11 мая. За рейтинговые очки будут состязаться 550 стрелков из 43 стран, включая Австралию, Германию, Индию, Китай, США, Турцию, Японию и другие государства. В программе соревнований — трап и скит среди мужчин и женщин, а также смешанное командное упражнение трап-микс.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, президент Международной федерации спортивной стрельбы Лучано Росси и представители международных спортивных организаций. Кубок проходит на базе стрелкового клуба имени Александра Асанова, который ранее уже принимал крупные международные старты, в том числе чемпионаты Азии и этапы Кубка мира под эгидой Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Соревнования проводятся при поддержке ряда партнеров и спонсоров, включая АО «Самрук-Казына», фонд «Sport Qory», группу KAZ Minerals, АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация», а также другие организации. Организатором выступает Казахстанская национальная федерация спортивной стрельбы.

Ключевые цели соревнований — повышение рейтинга спортсменов, популяризация стрелкового спорта в Казахстане и за его пределами, а также рост профессионального уровня спортсменов, тренеров и судей.

Кубок мира по стендовой стрельбе является рейтинговым турниром и дает спортсменам возможность улучшить позиции в мировом рейтинге ISSF, а также побороться за олимпийские лицензии на Игры 2028 года.